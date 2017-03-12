موبايلي تواصل تقديم عرض باقات البيانات الجديدة

المواطن – الرياض

تواصل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تقديمها لأحدث عرضٍ لباقات البيانات الجديدة الخاصة بها، حيث أعلنت الشركة عن إطلاق الباقات 150 و 500 ميجابايت ، 1 جيجابايت ، 2 جيجابايت ، 5 جيجابايت ، 10 جيجابايت ، ويأتي إطلاق العرض ليتمكن كافة مشتركي موبايلي من اختيار باقات الإنترنت التي تلبي احتياجاتهم بطريقة متطورة وبأسعار مميزة .

ومن هذا المنطلق ستقدم موبايلي لجميع مشتركيها في الباقات المفوترة أو مسبقة الدفع أو شرائح البيانات باقة 150 ميجابايت بسعر 5 ريالات وصلاحية لمدة 15 يوم ، باقة 500 ميجابايت بسعر 15 ريالًا وصلاحية لمدة شهر، وباقة 1 جيجابايت بسعر 25 ريالًا وصلاحية لمدة شهر، باقة 2 جيجابايت بـ 45 ريالًا وصلاحية لمدة شهر ، باقة 5 جيجابايت بـ65 ريالًا وصلاحية لمدة شهر، و باقة 10 جيجا بايت بسعر 120 ريالًا وصلاحية لمدة 3 أشهر.

كما يستطيع مشتركو موبايلي عند الاشتراك في أي باقةٍ مدةِ صلاحيَّاتِها 3 أشهر أن يحصلوا على خصمٍ مقداره 15% على أحد أجهزة الراوتر الخاصة بموبايلي.

ومن جهته قال محمد البلوي مدير عام تنفيذي الاتصال المؤسسي في موبايلي “نؤمنُ في موبايلي إيمانًا تامًا بأهمية تقديم أفضل العروض المتعلقة بخدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا نحرص على تعزيز باقاتنا بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركينا سواء من خلال حجم البيانات أو الأسعار مما يعزز من من تجربة العملاء بشكل كبير.”

وأضاف البلوي أنه يمكن للمشتركين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات حول باقات الإنترنت وكيفية الاشتراك إرسال رسالة نصية تحتوي على “نت” إلى 1100.

يذكر أن موبايلي تحرص على المبادرة بطرح عروض ترويجية مبتكرة على خدمات الجيل الرابع، لعكس الروح التنافسية التي تتمتع بها الشركة بالإضافة إلى اهتمامها بتوفير خبرات عملاء استثنائية لمشتركيها.