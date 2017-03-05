موبايلي توفر جهاز hTC U Ultra لمشتركيها بتقنيات متطورة

المواطن – الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عن طرح جهاز hTC U Ultra الجديد ، حيث توفر الشركة الجهاز الجديد في فروع موبايلي الرئيسية في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية .

ويتميز الجهاز الجديد بتقنيات متطورة مثل تزويده بشاشة Corning Gorilla Glass 5 تبلغ دقتها 1440×2560 بكسل وحجم 5.7 إنش .

كما تبلغ الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت ويمكن إضافة ذاكرة خارجية أخرى حتى 2 تيرابايت بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجا بايت، علاوة على ذلك يمتاز جهاز U Ultra بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل و العديد من المميزات الاستثنائية الأخرى.

كما يعمل hTC الجديد بنظام تشغيل أندرويد 7، (نوغا) و يدعم شبكة الجيل الرابع 4G، ويتوافر بـ3 ألوان (أسود، أبيض وأزرق(.

ومن جهته قال مدير عام شريحة التسويق المحلي في موبايلي هاشم حميد الدين “تؤكد الشركة التزامها في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وغير مسبوقة، خاصة أن موبايلي تتمتع بتغطية مميزة لخدمات الجيل الرابع وبذلك تواصل موبايلي ريادتها في تقديم الهواتف الذكية الأكثر تميزاً لمشتركيها.”

يذكر أن موبايلي تحرص على طرح أفضل وأحدث الهواتف الذكية لمشتركيها، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تقديم كافة خدمات ومنتجات قطاع الاتصالات.