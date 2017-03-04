موبايلي وإريكسون توقعان اتفاقية تطوير وتحديث مراكز البيانات للشبكة الرئيسية

المواطن – الرياض

وقعت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” وشركة إريكسون اتفاقية لتطوير وتحديث مراكز البيانات لشبكة المقاسم الرئيسية في موبايلي ، حيث شملت الاتفاقية تعزيز شبكة المقاسم الرئيسية بالخدمات الافتراضية والسحابية وتطوير خدمات الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع. حيث إنه سيتم بناء هذه الخدمات على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في خوادم الاتصالات لضمان السرعات والسعات العالية وانخفاض مستوى استهلاك الطاقة.

و جاء توقيع الاتفاقية في المؤتمر الدولي للاتصالات في برشلونة MWC2017، حيث وقع من طرف موبايلي المهندس مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي للتقنية ، ومن طرف إريكسون علي عيد رئيس الشركة في المملكة والأردن وفلسطين.

حيث أكد المهندس مزيد الحربي أنه: “بعد أن عملت بشكل وثيق مع فريق إريكسون لأكثر من عشر سنوات، فنحن على ثقة بهم لمساعدتنا في تطوير الشبكة من خلال توفير أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. سوف تمكننا شراكتنا من القيام بتسليم أداء معزز للشبكة وقدرة موحدة أعلى للشبكة والتي سوف تجلب الكفاءة في عملياتنا.”

كما صرح السيد علي عيد: “باعتبارنا واحدة من شركات الاتصالات المحمولة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، فقد كانت شركة موبايلي من الشركات السباقة في احتضان بيانات الهواتف المحمولة وتمرست في التوسع السريع لحركة مرور البيانات. فسوف نستمر في دعم تحولها مع التقنيات المتطورة لدينا.”

يذكر أن شركتي موبايلي وإريكسون تمتلكان تاريخاً طويلاً وناجحاً من التعاون وإن هذه الاتفاقية الجديدة تبرهن على الالتزام المشترك على إدخال التقنيات والابتكارات الجديدة إلى السوق السعودي والذي سيعمل على دعم ونمو وتطوير الاقتصاد الوطني.