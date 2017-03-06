موجة تهكم على نجاد.. منع “تويتر” في إيران ثم انضم له بـ “بروكسي” ! 

المواطن – الرياض

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة تهكم على الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد منذ تدشينه لحسابه على موقع “تويتر” أمس، حيث صدر في عهده قرار بحظر موقع التدوينات القصيرة في إيران، لينضم له بعد اعوام “طلباً للمتابعين”.

و كان نجاد أصدر قراراً بحظر تويتر بعد تغريدات غاضبة لمواطنين إيرانيين أعقبت عملية تزوير وقعت في الانتخابات الرئاسية بالعام 2009، غير أنه فاجأ رواد موقع تويتر بتدشين صفحته أمس، ونشر فيديو بالإنجليزية “يستجدي” فيه المغردين متابعته.

وشهد “تويتر” تعليقات ساخرة بعد نشره للفيديو، تناول عدد كبير منها محاولة نجاد تقليد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في كتابة “البايو”، حيث عرف نفسه قائلاً: زوج – أب – رئيس – مواطن، وهي نفس الطريقة التي يستخدمها أوباما.

تعليق آخر سخر من نجاد، فذكر أن الرئيس الايراني السابق الذي حظر “تويتر” في 2009 يستخدم اليوم “بروكسي” للوصول إلى الموقع.

ولم يتردد نجاد في حظر الكثير من المغردين الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، أبرزها مقطع له مع رئيس الوزراء الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، حيث حاول نجاد تصنع إجادة اللغة الإنجليزية، إلا أن الصوت الواضح فضحه، حيث قال له ميدفيديف: كيف الحال؟ فأجابه: yes !

وكرر ميدفيدف محاولاته، إذ قال له: عام جديد سعيد.. فكانت ردة فعل نجاد النظر لوجهه ومحاولة تشتيت الكاميرات بابتسامة تظهر أنه محرج جداً.