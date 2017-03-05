موسكو تكشف عن مساعيها لتقريب المواقف بين الرياض وطهران

المواطن ـ موسكو:

كشف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن سعي موسكو إلى تقريب المواقف بين الرياض وطهران، مشددًا على ضرورة التزام المرجعيات الدولية لتسوية الملفات الإقليمية.

وأبرز بوغدانوف، في تصريح صحافي، “أنَّ هناك مساعي روسية لاستضافة حوارات عربية – إيرانية”، مبيّنًا أنَّ التحالفات الروسية – الإيرانية لا تستهدف طرفًا ثالثًا، مستنكرًا اتهام موسكو بـ “التحالف مع الشيعة ضد السنة”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنَّ “الحديث عن انسحاب إيران من سوريا يرتبط بالتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة الدائرة فيها منذ ست سنوات”.