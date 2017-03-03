ميزة جديدة على أنستجرام تخص الإعلانات

المواطن - وكالات

أعلن تطبيق أنستجرام رسميا عن ميزة الإعلانات داخل قسم Stories للمستخدمين حول العالم، وهذا بعد أن أعلن عنها أول مرة فى شهر يناير الماضى، وسوف تكون متاحة لجميع المعلنين فى جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.

ويسمح التحديث الجديد للمعلنين والعلامات التجارية الشهيرة بوضع إعلاناتهم داخل الـ stories من خلال إدارة التسويق من خلال إدارة التسويق API وPower Editor وAds Manager، وتوفر الشركة للمعلنين كل إمكانيات التى تساعدهم فى استهداف فئات بعينها وقياس الحملات الإعلانية لمعرفة كل التفاصيل حولها.