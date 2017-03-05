نائب إيراني يعترف : حسن نصرالله والحوثي ونمر النمر صنيعة نظام الملالي

المواطن – الرياض

في موقف يؤكد أن إيران لا تتوانى عن تجنيد عناصرها لبثّ الفرقة والخلافات الطائفية في الدول العربية من خلال اللعب على الوتر المذهبي والديني، أعلن نائب إيراني أن نظام الملالي قد أنتج العديد من القيادات الشيعية في الدول العربية.

وتباهى عضو مجلس الشورى الإيراني كريم قدوسي أن قادة الأحزاب الشيعية وحركات التمرد في الدول العربية من الشيعة هي نتاج للثورة الإيرانية.

وحدد قدوسي عدداً من الشخصيات الإرهابية من بينهم نمر النمر وحسن نصرالله وعبدالملك الحوثي وعماد مغنية والزكزاكي في نيجيريا باعتبارهم نتاجاً للثورة الإيرانية، مؤكداً أنهم يعملون على تصدير هذه الثورة إلى بلدانهم وإلى المنطقة أيضاً.

ويسعى نظام الملالي إلى زعزعة الاستقرار في الدول العربية من خلال التدخل في شؤونها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما هو حادث في العراق وسوريا واليمن وغيرها.