نائب الرئيس الإندونيسي: القيمة الروحية لزيارة خادم الحرمين تعكس عمق الروابط بيننا

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

قال يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لإندونيسيا، لا تكتسب أهميتها فقط من خلال حجم الاستثمارات التي تستعد جاكرتا لاستضافتها في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن الزيارة تملك قيمة كبيرة على المستوى الإستراتيجي والديني.

ونقلت صحيفة “ديتيك” الإندونيسية، تصريحات نائب الرئيس، والتي أكد خلالها الأهمية البالغة التي تحظى بها إندونيسيا في الوقت الحالي من خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للبلاد، مشيرًا إلى أنها تملك أبعادًا اجتماعية ودينية هامة.

وقال كالا : “الزيارة لا تقاس بحجم الاستثمارات، ولكن بمعنى الصداقة بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وهو الأمر الذي يكسبنا أهمية اجتماعية ودينية”، مؤكدًا أن إندونيسيا باتت تحظى الآن بمكانة طيبة في نفوس الشعب السعودي.

ويرى كالا أن الأهمية الإستراتيجية والسياسية للزيارة الملكية، تأتي لتدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وليس على المستوى الاقتصادي فقط، موضحًا أن القيمة الدينية التي تحملها زيارة خادم الحرمين الشريفين أكبر قدرًا من نظيراتها الاقتصادية والسياسية.