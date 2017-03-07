نائب الملك للجنة التعاملات الإلكترونية في الداخلية: عززوا الاستفادة من التسارع التقني

المواطن ـ واس:

وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ باعتماد منصة خدمات ” أبشر ” منصة متكاملة وهوية شاملة لخدمات وزارة الداخلية وتطويرها من جميع الجوانب لتكون قادرة على تقديم خدمات جديدة مثل التواصل الاجتماعي والربط مع البيانات المفتوحة والتفاعل مع البيانات المرتبطة بالإنترنت وجعلها منصة لتطوير الأعمال المعتمدة على البيانات الوطنية ضمن بيئة تقنية آمنة تراعي الخصوصية.

كما وجه سموه خلال ترؤسه في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية الرئيسية بالوزارة ، جميع قطاعات الوزارة الأمنية والخدمية والإمارات بتعزيز وتسريع الاستفادة من التسارع التقني والرقمي للقيام بمهامها بكفاءة وفاعلية أكبر وبجعلها التقنية أساس في جميع أعمالها ، إلى جانب توسيع السحابة الوطنية تحت إشراف وإدارة مركز المعلومات الوطني وإتاحتها للجميع لتعزيز توطين البيانات وبناء الخدمات الجديدة الابتكارية ضمن الإطار الوطني.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد اطلع في بداية الاجتماع على عرض شامل عن ما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات تقنية للمواطنين والمقيمين والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال منصة ” أبشر “، إلى جانب النجاحات التي تحققت من خلال جهود العاملين في لجان التعاملات الإلكترونية في جميع القطاعات وإمارات المناطق وبارك ما تم عرضه من رؤى وتوجهات وانجازات في ملتقى أبشر الثالث الذي عقد مؤخرًا.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لأصحاب السمو أمراء المناطق وقيادات القطاعات الأمنية والخدمية على التميز الذي تحقق في الخدمات التقنية، مثنيًا على الخطط والرؤى التي تم عرضها في الملتقى.

وحث سموه المختصين في الوزارة على تشجيع تطوير الأعمال وتشجيع الإبداع والمبدعين من الشباب من منسوبي الوزارة ومن عموم المواطنين على المبادرة بتجارب لتطبيق التقنيات المتطورة على بيئة الوزارة ومن ثم تعميمها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني.