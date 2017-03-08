نائب الملك يرعى مباراة النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد

المواطن – واس

يرعى بمشيئة الله تعالى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز المباراة النهائية على كاس سموه والتي ستقام مساء يوم الجمعة المقبل الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة على استاد الملك فهد بالرياض بين فريقي النصر والاتحاد.

وبهذه المناسبة عبّر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة باسم رياضيي المملكة عن بالغ الاعتزاز والتقدير لهذه الرعاية الكريمة من سموه للمباراة النهائية على كأس سمو ولي العهد والتي تأتي تأكيداً للرعاية والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة لأبناء الوطن وتجسيداً لما يجده الرياضيون من دعم, توج بتوفيق الله بالعديد من القرارات الكبرى في مسيرة رياضتنا والتي ستكون منطلقا لمرحلة من الإنجاز والتميز للرياضة السعودية في كافة المحافل القارية والدولية.

وأضاف سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي إن هذه المناسبة تمثل فرصة سانحة لأبناء المملكة للتعبير عن مشاعر المحبة والانتماء لوطنهم الذي يعيش بحمد الله وتوفيقه في أمن ورخاء بفضل الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في العمل على تحقيق ما يسهم في مزيد من التطور للوطن في كافة المجالات.

وأعرب سموه عن خالص اعتزازه بالجهود الأمنية التي أثمرت نجاحات متتالية في مواجهة الإرهاب وكشف مخططات الإرهابيين وإجهاض أعمالهم ليبقى وطننا بأمن وأمان بتوفيق الله ثم بفضل يقظة رجالنا البواسل وأبطالنا على حدود الوطن الغالي.

وأبدى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز ثقته الكبيرة في لاعبي الفريقين بتقديم الأداء المشرف الذي يليق بهذه المناسبة ويعكس الواقع الحقيقي لإمكانات وقدرات اللاعب السعودي، مشيراً إلى أن بلوغ هذا النهائي والتشرف بالسلام على راعي المباراة هو المكسب الحقيقي للفريقين والجماهير الرياضية.