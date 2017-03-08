نائب الملك يزور المسجد النبوي بعد وصوله المدينة

المواطن – واس

قام نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز اليوم بزيارة إلى المسجد النبوي، حيث أدى ركعتي تحية المسجد في الروضة الشريفة، ثم تشرّف بالسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.

رافق نائب خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من أصحاب المعالي، ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي العبيد، وأئمة المسجد النبوي، ومساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء سعد الخليوي، وقائد قوة أمن المسجد الحرام اللواء محمد وصل الأحمدي، وعدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.