“نبراس” يعرّف زوار “كتاب الرياض” بأنواع المخدرات وعلامات التعاطي

المواطن – الرياض

يشارك برنامج الأسرة التابع للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، ممثلاً عن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة بمكافحة المخدرات، بجناح خاص، وللمرة الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وتهدف مشاركة (نبراس) في المعرض إلى توعية جميع أفراد المجتمع، وإكساب الزوار مهارات التعرف على أنواع المخدرات، وعلامات التعاطي، والآثار السلبية المترتبة عليها، ويشرف على الجناح مختصون في مجال الاستشارات والتثقيف بأضرار المخدرات.

وبينت مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذة هناء بنت عبدالله الفريح أن هدف المشروع تثقيفي، وإكساب الزوار المهارات الحياتية المناسبة للوقاية من المخدرات، ونشر ثقافة الوقاية.

وأضافت الفريح أن الجناح يقدم استشارات وحقائب تشبيهية لبعض المواد المخدرة، وأدوات التعاطي، إضافة إلى وجود شاشات تفاعلية لعرض الأفلام والرسائل التوعوية، كما يعرض الجناح صور شهداء الواجب في مكافحة المخدرات.

وأشادت بدور المركز الوطني لإستشارات الإدمان (1955)، والذي يقدم خدمة استشارية للمدمن وأسرته، في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية عبر التدخل السريع ومساعدة أسر المدمنين. ويعرض الجناح عدداً البرامج التوعوية المقدمة للأسرة وللأطفال للوقاية من المخدرات ولتحذير الشباب والزوار منها ومن مخاطرها.

وتأتي مشاركة “نبراس” في معرض الرياض للكتاب والملتقيات الإعلامية لتعزيز القيم الإيجابية والتشجيع عليها، حيث يضم المشروع ثمانية برامج متنوعة؛ للأسرة، والطفل، والبحوث، والدراسات، والتعليم، والشباب، والإعلام الجديد والإعلام العام.