نبيل كوشك يستهل قراراته بإنشاء “مركز ريادة الأعمال” في جامعة الباحة

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة:

أصدر مدير جامعة الباحة، معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، قراراً بإنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى “مركز ريادة الأعمال” بالجامعة، وكلَّف به عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الدكتور زياد الزايدي لإدارة المركز.

ويأتي هذا انطلاقًا من رؤية المملكة 2030؛ سعياً لمواكبة التحولات التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة على اعتبار أن ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من أثر في خلق الوظائف، ودعم الابتكار، وتعزيز الصادرات، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويهدف المركز إلى نشر ريادة الأعمال، ودعم تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات مبتكرة وشركات ناشئة، ودعم رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.