الجمعة 10 مارس 2017 | مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام ‬‎

الصين تستبق زيارة الملك سلمان بإعلان رغبتها التوسط‎ بين الرياض و طهران

اهتمام ياباني بـ (زعامة السعودية) لمنطقة الشرق الأوسط و رؤية 2030


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