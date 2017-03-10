المواطن ـ القطيف:

تعرّض عضو المجلس البلدي السابق في محافظة القطيف المهندس نبيه آل إبراهيم، مساء الخميس، لمحاولة اعتداء جديدة، بعد إطلاق وابل من الرصاص على سيارته، بغية إجباره على التوقف في حي الناصرة، ما أسفر عن إصابته بطلقتين نقل على إثرها إلى مستشفى القطيف المركزي.

وأكّدت شقيقة المصاب، لمياء آل إبراهيم، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، الواقعة، مغرّدة “‏اللهم من أراد أخي ووطننا بكيد فرده، اللهم انصر رجال الأمن على المجرمين الإرهابيين، ومن يتستر عليهم ويبرر لهم إجرامهم فقد عاثوا في البلاد الفساد”.

ومن جانبه، أوضح زميل المصاب، محمد النمر، عبر “تويتر”، أنَّ “اعتداء آثماً على المهندس نبيه آل إبراهيم، وصحته مستقرة في مستشفى ‫القطيف المركزي، وحوله والده وإخوانه وأقاربه، وقد أزيلت رصاصة من ظهره وأخرى من يده”.

وأبرز النمر أنّه “‏ليس من الرجولة إطلاق الرصاص على أبرياء في الشوارع، وسبق أن قلنا: إن الرصاص والعنف لا يحل الأزمات إنما يزيدها تعقيداً”.

يذكر أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها المهندس نبيه آل إبراهيم للاعتداء، إذ سبقها واقعتان، الأولى إطلاق نار كثيف على واجهة منزله، والثانية حين حاول مجهولون حرق منزله، وأطلقوا النار على سيارته المتوقفة أمام المنزل.