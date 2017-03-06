نجاح عملية فقرات عنقية معقدة لشاب بمستشفى حفر الباطن المركزي

المواطن – واس

نحج فريق طبي متخصص في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي في إجراء عملية معقدة لشاب في العقد الثاني من عمره كان قد تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابته بكسر في العنق بمنطقة الفقرات مع ضغط على الحبل الشوكي.

وخضع المريض لعدد من الفحوصات المخبرية والإشعاعية شملت التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI ) والتصوير الطبقي المقطعي ( CT.SCAN ) إضافة إلى عدد من الفحوصات العصبية لتخطيط الدماغ.

وأجريت العملية بشكل طارئ واستمرت ثلاث ساعات تم خلالها تثبيت الفقرات العنقية بالصفائح والمسامير وإزالة الفقرة المكسورة وكذلك إزالة الضغط عن الحبل الشوكي العنقي، مع زراعة عظم من حوض المريض بدلاً عن الفقرة المكسورة، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وسيخضع المريض لجلسات علاج طبيعي وتأهيلي حتى يتمكن من العودة لممارسة حياته الطبيعية بإذن الله تعالى.