نجم الاتحاد السابق يضع روشتة الفوز على النصر

المواطن ـ محمد سلام

أكّد نجم نادي “الاتحاد” السابق حمزة إدريس، ضرورة عدم إعطاء لاعبي نادي “النصر” فرصة السيطرة على وسط الملعب، خلال مباراة نهائي كأس ولي العهد، التي تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وطالب حمزة إدريس، لاعبي الاتحاد، ببعض الأمور الهامة من أجل تحقيق الفوز على النصر، متمنيًا من الاتحاد “أخذ المبادرة من البداية، ولعب المباراة بأسلوبه، وعدم إعطاء النصر فرصة السيطرة على وسط الملعب”.

وأبرز أنَّ “خطورة النصر في الأطراف وتوغلات الفريدي والشهري، واستغلال أخطاء المدافعين”، مشيرًا إلى أنّه “يجب على الأنصاري وباجندوح عند استرجاع الكرة في مناطق خطرة سرعة التمرير، وعدم المبالغة بالاحتفاظ بالكرة”.

ومن المُنتظر أن يكون اللقاء مثيراً بين الفريقين الكبيرين، كونها مباراة نهائية، والفوز بها يضمن تحقيق إحدى بطولات الموسم الرياضي، لاسيّما بعد تضاؤل حظوظ النصر والاتحاد في التتويج ببطولة دوري جميل، ما يجعل كل منهما يقاتل من أجل التتويج ببطولة كأس ولي العهد.