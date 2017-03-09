نجم الهلال مطلوب في الوحدة الإماراتي

المواطن ـ محمد سلام

كشفت تقارير صحفية أن محترف نادي الهلال، المهاجم السوري عمر خريبين، دخل ضمن اهتمامات فريق الوحدة الإماراتي للحصول على خدماته في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد نهاية فترة إعارته.

وأوضحت بحسب قناة الكاس القطرية: “الوحدة الإماراتي يطلب من نادي الظفرة شراء بطاقة اللاعب السوري عمر خريبين عقب انتهاء الموسم الجاري”.

وكان خريبين قد انضم للهلال على سبيل الإعارة من فريق الظفرة الإماراتي لمدة 6 أشهر، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ونجح اللاعب في إثبات مستواه المميز مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستطاع خلال مباراة الاتحاد الماضية تسجيل هدف الفوز الثاني، ويُطالب الكثيرون إدارة الزعيم بمحاولة شراء بطاقة اللاعب بشكل نهائي.