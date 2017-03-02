هدية من خادم الحرمين إلى مسجد الاستقلال في جاكرتا

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أداء الصلاة في مسجد الاستقلال في جاكرتا أثناء زيارته الحالية إلى إندونيسيا.

المسجد الذي يتسع لأكثر من 200 ألف شخص شهد زيارة خادم الحرمين برفقة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو وعدد من المسؤولين في الدولتين.

وأدى خادم الحرمين ركعتين تحية المسجد، حيث رافقه عدة شخصيات من بينهم وزير الشؤون الدينية الإندونيسي لقمان الحكيم سيف الدين، ومدير الهيئة التنفيذية لمسجد الاستقلال، وإمام المسجد نصر الدين عمر، ونائب وزير الخارجية عبد الرحمن محمد فاشر.

ودوّن خادم الحرمين كلمة في سجل الزيارات بالمسجد وأهدى المسجد هدية قيمة بحسب وكالة أنباء أنتارا.

وأمام المسجد اصطف المئات من الإندونيسيين وطلاب المدارس الابتدائية، والإعدادية والثانوية للترحيب به حاملين أعلام المملكة في أيديهم.