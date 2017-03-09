هذا الشخص سيحصل على 13 ألف جنيه إسترليني يومياً في وظيفة مؤقتة

المواطن - وكالات

ينتظر وزير المالية البريطاني السابق، جورج أوزبورن، أن يتقاضى 650 ألف جنيه إسترليني أي 789555 دولاراً سنوياً للعمل 48 يوماً فقط في السنة في مؤسسة بلاك روك الأمريكية لإدارة الأصول.

وقالت بلاك روك إن أوزبورن سيعمل مستشاراً بدوام جزئي في معهد بلاك روك الاستثماري، وهو أحد فروع الشركة، الذي يقوم بوظيفة المؤسسة البحثية بشأن استراتيجية الاستثمار.

ويعرف عن أوزبورن، قيادته عندما كان وزيراً للمالية لست سنوات قبل أن يفقد منصبه بعد التصويت بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، إجراءات التقشف التي عملت بها حكومة المحافظين بعد الأزمة المالية العالمية.