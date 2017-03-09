هذا ما وجه به أمير عسير حول مصور “عقار الكهرباء” في محايل

المواطن – عسير

تطورات جديدة شهدتها واقعة عقار الكهرباء في محايل عسير، حيث رفض أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، قرار محافظ محايل، بالتحقيق مع مصور مقطع اختراق أسلاك كهرباء منزلاً تحت الإنشاء بمخطط الحيلة الجنوبي في محايل، مؤكدًا أنه يجب تقديم الشكر له وليس التحقيق معه.

ووجّه أمير عسير بإحضار المواطن موثِّق المقطع للمحافظة، وإفهامه أن ما قام به من تنبيه يُشكر عليه، وكان الواجب إشعار الإمارة، لكن الطريقة التي تمت من قبله بنشر المقطع فيها إثارة، ومثل هذا يترتب عليه مخالفة تستوجب المساءلة، ويؤكد عليه بملاحظة ذلك في مثل هذه الأمور.

وفي المقابل، وجه أمير عسير بالموافقة على جميع فقرات اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الواقعة برئاسة محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي، بتحميل المواطن دفع تكاليف إزاحة الكهرباء، وإحالة المواطن والمقاول إلى الجهات المختصة للتحقيق في مخالفاتهم.

وكانت واقعة قيام مقاول ببناء منزل دون الاحتراس لأسلاك الكهرباء التي اخترقت المنزل قد أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغردون بمحاسبة المسؤول عن هذا التجاوز الذي يعرض حياة الكثيرين للخطر فضلاً عن المنظر العام الذي شوه جمال الحي.