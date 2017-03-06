هذه أخطر الأمراض الجلدية على صحة الإنسان

المواطن - وكالات

قالت مجلة JAMA Dermatology إن مجموعة من الأطباء الأمريكيين نشروا قائمة بأخطر الأمراض الجلدية على صحة الإنسان، حيث شملت القائمة أمراضا كالالتهابات الجلدية المزمنة وحب الشباب والشرى، والأمراض الجلدية الفيروسية والالتهابات الجلدية الفطرية إضافة إلى الجرب وسرطان الجلد ومرض الثعلبة.

وأوضح خبراء أنهم اختاروا تلك الأمراض بالذات لأنها تعد الأكثر انتشارا بين الناس، لكن انتشارها يعتمد على عدد من الظروف المناخية والبيئية وحتى على البلد والظروف الصحية الموجودة فيه.

وينتشر سرطان الجلد بين سكان الولايات المتحدة بشكل أوضح مما هو عليه في الهند والصين، وكذلك الحال بالنسبة لمرض الجرب الذي ينتشر بشكل واسع عند الذين يعيشون في الجزر جنوب المحيط الهادئ وإفريقيا.

ولفت خبراء الصحة إلى أن أمراض الجلد تعد رابع أهم الأسباب الصحية التي تتسبب بالإعاقة عند البشر، لذلك فمن الضروري تعريف الناس بتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها.