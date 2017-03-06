هذه الأطعمة تنشط الذاكرة

المواطن - وكالات

من المعروف أن الذاكرة ترتبط بالخلايا العصبية الناقلة التي تسمح باستقبال وإرسال وتخزين المعلومات والبحث عن المعلومة المحفوظة ، لذلك فِإن هذه العملية تحتاج إلى مساعدة من خلال الأغذية التي تساعد على تنشيط ” الأستل كولين”( وهو بروتين غشائي مدمج وناقل عصبي) يعمل على توسيع الأوردة وما سواها في الخلية العصبية الناقلة.

ولهذا يجب أن توفر لها الأغذية التي تساعد على ذلك، بحسب خبير التغذية الفرنسي روبين بيانتانيرا من جامعة باريس.

وقال، إن صفار البيض هو الغذاء الغنى بالأستل كولين وهى مادة موجودة في جميع الخلايا ليتعزز باستهلاك فيتامين “ب – 5” الموجود في الخميرة البيرة، والذي يساعد على إنتاج الأستل كولين مباشرة في المخ .. كما تعمل المادة الموجودة في صفار البلوط الليموني والبصل الأحمر والريحان على تنشيط الدورة الدموية في المخ ، إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه الماء المضاف إليه الليمون والزنجبيل لتسهيل سريان الدم في المخ و الخلايا العصبية.