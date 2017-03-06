هذه الدولة تستحوذ على نصف عدد المستخدمين الجدد للإنترنت

المواطن - وكالات

قال تقرير صادر عن شركة أدوبى أمس الأحد، إن الهند تمثل أكثر من نصف المستخدمين الجدد للإنترنت من إجمالى 500 مليون مستخدم، ظهروا بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب التقرير فالهند لديها موقف قيادى قوى فى عالم الهواتف الذكية وفى عدد المستخدمين الجدد للإنترنت على الصعيد العالمى وفى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ووجد التقرير الذى يستند على تحليل عالمى لزيارة 16 ألف موقع حوالى 1.7 تريليون مرة بين يناير 2014 و يناير 2017، أن الهواتف الذكية هى مصدر الـ500 مليون مستخدم الجدد للإنترنت على مستوى العالم، وكان من بينهم 268.9 ملايين مستخدم هندى، بينما تأتى الصين وإندونيسيا فى المركزين الثانى والثالث للمستخدمين.