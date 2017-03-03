هذه المشروبات أفيد من الماء

المواطن - وكالات

مشروبات قليلة فقط يمكن أن تكون أكثر فائدة من الماء، بل مليئة بالفوائد.

وبحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، كان عصير البنجر المشروب الأول، حيث من السهل جداً إعداد هذا المشروب في المنزل باستعمال آلة العصر، ويمكن شربه دون أي إضافات أخرى، فرغم طعمه اللاذع، إلا أن هذا العصير يحتوي على الكثير من الفيتامينات على غرار فيتامين (ب) و(أ) و(س)، علاوة على ذلك، يحتوي هذا العصير على البوتاسيوم والمغنيسيوم والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، كما يساعد على تطهير الأمعاء.

وثانيا، مشروب الألوفيرا، حيث تستعمل هذه النبتة منذ سنين، وفي كل سنة يكتشف العلماء خصائص جديدة لها. فمن المتعارف عليه أن الألوفيرا تساعد على توقف النزيف، وتنظم الكولسترول في الدم، وتنتج المواد المكافحة للبكتيريا الضارة، وفي الواقع، يحمي عصير الألوفيرا من الشيخوخة المبكرة، ويحتوي على المواد المضادة للأكسدة، خاصة أنه يعد المشروب البديل الأهم على الإطلاق للماء.

وأخيرا، الفواكه والتوت، فأحياناً، يكون من المفيد جداً استبدال كوب من الماء بعصير فواكه؛ على غرار عصير البطيخ، والتوت، والخيار، والفراولة، والعنب، والطماطم، كما أنه من الممكن اختيار العصير الذي تفضله حسب ذوقك وحسب النوع المتوفر في كل موسم بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة القليل من الماء في العصير حتى تخفف من مضاعفات قرحة المعدة بالنسبة للفاكهة الحامضة، وتجدر الإشارة إلى أن الماء عنصر غذائي مهم، إلا أنه لا يحتوي على المعادن والفيتامينات التي قد تحتويها المشروبات الأخرى.