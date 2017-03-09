هكذا رد نيمار على سخرية لاعب باريس سان جيرمان !

المواطن ـ وكالات



ردّ نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي نيمار دا سيلفا، على سخرية لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي رابيوت وزميله في الفريق كورزاوا، بنشر صورتهما عقب مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي فاز بها الفريق الباريسي 4-0، وكان يشير لاعب خط الوسط إلى الرقم “4” بأصابع يده.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على إنستغرام اليوم الخميس: “4+2= 6″، مشيراً إلى نتيجة المباراة التي انتهت بها مباراة الإياب أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو.

وحقق “البلاوغرانا” عودة تاريخية بكل المقاييس بعدما دك شباك باريس سان جيرمان الفرنسي بسداسية مقابل واحد في سيناريو درامي وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال وذلك خلال مباراة إياب ثمن النهائي على ملعب كامب نو.

وبعد أن خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، تمكن الفريق “الكاتالوني” من تحقيق انتفاضة تاريخية والتفوق خلال مباراة الإياب بستة أهداف لواحد ليقتنص بطاقة العبور لربع النهائي بإجمالي المواجهتين بنتيجة (6-5).