هكذا يختار برشلونة مدربه الجديد !

المواطن ـ وكالات



كشفت صحيفة سبورت” الإسبانية عن الآلية التي سيتبعها نادي برشلونة لاختيار المدرب الجديد للفريق، بعد أن أعلن لويس إنريكي يوم أمس رحيله نهاية الموسم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة سبورتينج خيخون (6ـ1)، يوم أمس الأربعاء.

وكلف برشلونة لجنة أطلق عليها لجنة الطوارئ، ستكون لها الصلاحيات الكاملة لاختيار المدرب الجديد وتضم كل من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي روبيرت فيرنانديز، ومدير العلاقات المؤسسية ألبرت سولير، إلى جانب نائب رئيس النادى جوردي ميستري.

وستضع اللجنة قائمة مبدئية من المدربين، اعتماداً على معيارين، وهما أسلوب اللعب الذي سيتبعه في قيادة الفريق، ومدى توافقه مع فلسفة النادي الكروية، والثاني أن يكون مدرباً لديه تاريخ رياضي (لاعب سابق )، ولديه معرفة كبيرة بالنادي.

وستبدأ اللجنة عملها مباشرة بعد لقاء باريس في “كامب نو”، في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، على أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد في 27 مايو، موعد نهائي كأس الملك أمام ألافيس.