هكذا يمكن معاقبة قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم

المواطن - وكالات

ركز تقرير أمريكي، على الجرائم الإرهابية التي يرتكبها قاسم سليماني، المسؤول في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس، في العراق وسوريا واليمن، حيث وصفته بأكبر إرهابي في العالم، مطالبًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ خطوات ضده.

وأوضح التقرير، المنشور في صحيفة “واشنطن تايمز”، أنه يجب حجب أموال سليماني ومعاقبة الشركات التي تتعامل معه أو مع الفيلق الذي يقوده، مع السعي إلى فرض حظر سفر دولي عليه، وذلك إضافة إلى مطالبة ترامب بإدراج فيلق القدس والحرس الثوري الذي يقوده سليماني، على قوائم الإرهاب الدولية.