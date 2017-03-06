هل تسبب فهد المولد في خسارة العميد أمام الزعيم؟

المواطن – أحمد بيومي

تعددت التحليلات الكروية بعد خسارة العميد أمام الزعيم بثلاثية ثقيلة مقابل هدف واحد في مباراة أمس، والتي انتهت بحصول الزعيم على 3 نقاط غالية عزز بها صدارة دوري جميل بـ50 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 41 نقطة.

وتحامل بعض النقاد على اللاعب فهد المولد بسبب عصبيته وعدم قدرته على السيطرة على نفسه خلال المباراة، مما تسبب في حصوله على كارت أحمر، وخسارة الاتحاد لجهوده بقية المباراة.

ومع إحراز الزعيم هدفه الثاني فقد فهد المولد السيطرة على أعصابه وتداخل بقوة وعنف مفرط مع لاعب الهلال إدواردو مما دعا الحكم لإصدار البطاقة الحمراء في وجه المولد ليخرج من الملعب ويفقد الاتحاد جهود لاعبه الفذ.

وشهد ملعب الجوهرة المشعة حالة من الشد والجذب وانفلات الأعصاب بين لاعبي الفريقين بعد طرد المولد، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بثلاث نقاط غالية عزز بها صدارته للدوري.