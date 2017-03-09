هل تعهد حسين فهمي بدفع 5 ملايين مؤخر صداق لطليقته؟

المواطن – القاهرة

نفى الفنان حسين فهمي، وأقسم يميناً حاسمة، أمام محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، على أنه لم يقرر دفع 5 ملايين جنيه مؤخر صداق لطليقته الفنانة لقاء سويدان عند زواجه منها.

كما أكدت القنانة لقاء سويدان أنها لم تحصل على هذا المبلغ منه بعد طلاقهما.

ويأتى ذلك في إطار نظر الطعن المقدم من لقاء سويدان على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالهرم، برفض إلزام مطلقها حسين فهمي بدفع مؤخر صداقها، الذي قدرته بخمسة ملايين جنيه.

وكانت لقاء أقامت دعوى أمام محكمة أسرة الهرم، طالبت فيها بإلزام مطلقها الفنان حسين فهمي برد 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها.

يذكر أن دعوى الفنانة رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم ﻹثبات صحة ادعائها وعدم اعتدادها بالمستند الذي قدمته إليها سويدان لتقدير قيمة مؤخر صداقها، والذي كان عبارة عن ورقة تفيد حصول ابنة عمها على 100 ألف دوﻻر مؤخر صداق عند طلاقها، مبررة ذلك بأن الظروف المعيشية فى لبنان تختلف تماماً عن مصر.