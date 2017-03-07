هل طلب حسني مبارك السفر للمملكة؟

المواطن – القاهرة

ترددت أنباء عبر مواقع التواصل وبعض الصحف الإلكترونية أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، يرغب في الذهاب إلى المملكة لأداء فريضة الحج، بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.

وتنوعت الآراء بين مؤيد لحق حسني مبارك في الذهاب أينما يريد بعد قرار البراءة بحكم محكمة، فيما تحامل البعض الآخر على القضاء، في الوقت الذي أكد فيه محامون ومراقبون أن القضاء يحكم بما لديه من أوراق وأدلة.

يأتي ذلك فيما نفى محامي مبارك فريد الديب، رغبة مبارك في السفر للمملكة لأداء مناسك الحج هذا العام.

وقال الديب في تصريحات لصحيفة مصرية مساء أمس، الاثنين، إن مبارك مازال في حكم الحبس في إطار القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين في 25 يناير، والتي حصل فيها على البراءة، موضحاً أن الصيغة التنفيذية لحكم الإفراج عنه لم تر النور حتى اللحظة.

وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذا الأمر في الوقت الراهن.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية قد نشرت تقريراً تداولته الصحف والمواقع نقلاً عنها مفاده أن مبارك بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، نهاية الأسبوع الماضي، أجرى اتصالات بمسؤولين في المملكة، أبلغهم فيها رغبته في أداء مناسك الحج مجدداً، نقلاً عمن وصفتهم بمصادر مصرية.

إلا أن محامي حسني مبارك، فريد الديب عقب على تصريحات الصحيفة بأنها لا أساس لها من الصحة.