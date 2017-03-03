هنا أسماء المرشحات على وظيفة فني مختبر بالجامعة الإسلامية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة عن أسماء المرشحات من المتقدمات على وظيفة “فني مختبر” بالمرتبة السادسة (نساء)، وعن موعد الاختبار التحريري والذي سيعقد في يوم الاثنين الموافق 7/ 6/ 1438هـ، الساعة التاسعة صباحاً، بالقاعة التاريخية خلف المكتبة المركزية، مشيرة إلى أن على المرشحات إحضار الهوية الوطنية عند الاختبار.

أسماء المتقدمات لدخول الاختبار:

رانيه سالم سليم النهدي.

ابتسام أحمد خالد سطيح.

جميلة عبد الرحيم هلال السلمي.

عهود يحيى علي الشهري.

رفاء عيد حجيج الجهني.

عهود مساعد عبدالله الأحمدي.

فيروز أحمد عبدالرحمن الملحم.

أبرار مبروك ناجي الردادي.

أمجاد حامد عماش السهلي.

أمجاد غانم محمد الفريدي.

أمجاد محمد مرزوق الحربي.

إيمان محمد فريج الجهني.

بدري عبدالله عبدالهادي الثمالي.

ثريا عبدالعزيز سليم الحربي.

حنان سعود نويفع الحربي.

دعاء عبدالستار خليل شيحه.

رجاء عبدالله محمد الحجري.

رحاب يحيى عثمان محزري.

سمر عبد الرزاق محمد الريس.

سميرة نمر ثواب الرشيدي.

شذى طلال عبدالمحسن الحازمي.

عذاري إبراهيم عبدالله النفيعي.

غيداء علي معيوف المزيني.

فاطمة صالح عبدالرحمن باحشوان.

مرام عبدالرحمن مصلح باحسن.

منال حجيج قويفان السهلي.

منى عطية محمد الصيدلاني.

نسيم يوسف علي آل سيار.

هدى عيسى ناجي أحمد.

أبرار علي حسين لباد.

إسراء نايف سليمان الردادي.

أماني سلمان عباس سمان.

أيمان شعلان علي القرني.

أشواق عبدالله حضرم الرشيدي.

أماني أحمد عائض الحربي.

باسمة عبدالكريم علي السويداني.

بسماء سليمان نازح الجهني.

بيان عبدالرحمن صالح الرحيلي.

رزان محمد سعد العمران.

رهام محمد فويلح الجهني.

زهراء حسن أحمد آل عبد العال.

سحر عبداللطيف عبدالمجيد بشناق.

سلمى عبدالله سعيد باسهل.

سيرين علي يوسف كزابه.

شروق عبدالرحمن سالم حسان.

صفية جمال عبدالفتاح عينوسة.

عائشة عايض شلوه الحربي.

فاطمة حسن مكي الحمادة.

كوثر عبدالعزيز محمد الأحمري.

مريم مطير قاسم الكتيني.

منال حسن محمد علاجي.

نهى سليم سلمي الحجيلي.

نوف مهدي عطية العمري.

هناء عبدالله داخل الهدهدي.

أبرار جلال محمد الصيدلاني.

أشواق عليان معلي العوفي.

أسماء محمد عبدالمجيد نمنكاني.

إيمان محمد العلي محمد برنو.

بهية عبدالعزيز عبدالحميد كردي.

حنان مسلم رجاء المحمدي.

خولة حسن حسين المالكي.

رغدة علي محمد حماص.

روان عبدالجبار معتق المشعلي.

سارة حمزة رافد العوفي.

سامية مفلح عبدالله البلوي.

سمية إبراهيم عودة العديني.

سهام وصل شلية الأحمدي.

عهد عبدالرحمن محمد فنتوخ.

لجين محمد حسن برهان.

منى عبدالمجيد صادق الآبادي.

ناريمان دخيل الله حمود العوفي.

نداء أحمد محمود كاشقري.

ندى سعيد عاتق الجهني.