هنا.. أسماء المرشحات لجائزة التعليم للتميز بعسير

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، المرشحات على مستوى المنطقة ، للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة لعام ١٤٣٧-١٤٣٨هـ، واللاتي حصلن على أعلى نسبة معايير للجائزة وفقاً لتحكيم اللجان المخصصة ، فيما قدم التهنئة للمرشحات لقاء جهودهن المتميزة.

وأوضحت منسقة الجائزة بتعليم عسير الأستاذة فاطمة أبو ملحة، أن فئة الإدارة والمدرسة المتميزة كانت من نصيب الثانوية الرابعة ” نظام المقررات ” بقيادة الأستاذة عزة عسيري ، والثانوية الثانية عشرة بقيادة الأستاذة هدى القرني ، وابتدائية التحفيظ الأولى بقيادة الأستاذة هيا الشهراني، فيما حصلت على فئة المشرفة المتميزة الأستاذة عافية الفيفي من مكتب التعليم بخميس مشيط.

كما حصلت عليها في فئة المرشدة الطلابية كل من : الأستاذة أمل الرويتع من الابتدائية السابعة عشرة ، والأستاذة عزيزة آل ماكر من ابتدائية الأبناء الخامسة ، و الأستاذة فاطمة الشرعبي من مدرسة صدى الإبداع الأهلية ، وفي فئة المعلمة المتميزة الأستاذة فوزية سلامة من المتوسطة الثالثة بأبها ، و الأستاذة مريم بكاري من الروضة الخامسة ، و الأستاذة نادية الشهري من ابتدائية سدوان ، و في فئة العمل التطوعي المتميز المتوسطة الثالثة بقيادة الأستاذة منى شايع، وفي فئة الطالبة كل من : الريم عايض من ثانوية درب العقيدة ، وريم الغامدي من الثانوية الثانية والعشرين ، وشهد يحيى من الثانوية الرابعة ، ومجد آل قماش من الثانوية السادسة ، و نجود الشهري من الثانوية العاشرة.