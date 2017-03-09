هنا أسماء المرشحين لوظيفة معيد بكلية العلوم الاجتماعية بأم القرى

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بكلية العلوم الاجتماعية عن أسماء المرشحين من المتقدمين لوظيفة معيد (رجالي) بقسم الخدمة الاجتماعية، وعن موعد الاختبار التحريري، داعية المرشحين المعلنة أسماؤهم مراعاة الآتي:

– الاختبار يوم الثلاثاء الموافق 15/ 6/ 1438هـ، الساعة العاشرة صباحاً، بمبنى الكلية بالعابدية، قاعة (ج1).

– فضلاً الحضور قبل الاختبار بساعة، لمطابقة الأوراق.

– مع ضرورة إحضار الآتي:

1- الهوية الوطنية.

2- أصل أو صورة مصدقة من وثيقة التخرج.

3- أصل أو صورة مصدقة من كشف الدرجات.

4- نموذج التقديم على الوظيفة.

5- قلم رصاص أصلي hp2 + قلم جاف.

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