هنا أسماء المقبولين مبدئياً على وظائف قوات الأمن الخاصة

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية، المعلن عنها، مبرزة أنَّ الذين لم تعلن أسماؤهم ضمن نتائج الفرز المبدئي، تم وضعهم على قوائم الاحتياط، وسيتم استدعاؤهم عند الحاجة في تاريخ أقصاه 1438/07/15هـ.

ودعت جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي، المحدد لهم موعد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية، إلى إحضار ملف بالمستندات المطلوبة التالية:

نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها. نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم. نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم. إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة. عدد (6) صور ملونة حديثه مقاس (4×6) مكشوف الرأس. نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أنَّ تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية، تتضمن:

حلاقة شعر الرأس رقم (3).

الحضور بالزي الرياضي (بدون جزمة رياضية) لقياس الطول بشكل دقيق.

الحضور الساعة السادسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة، وذلك أمام البوابة الغربية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق صلبوخ شمال مدينة الرياض.

ولمعرفة نتائج المقبولين مبدئياً، ادخل من هنا.