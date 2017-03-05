هنا أسماء مرشحي وظائف معيد لدى كلية طب #القنفذة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية طب جامعة أم القرى في محافظة القنفذة، عن أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين على وظيفة معيد، ومواعيد الاختبار التحريري وللمقابلة الشخصية.

ودعت الكلّية، المرشّحين والمرشّحات إلى الحضور لإجراء الاختبار التحريري، الذي سيعقد يوم غد الاثنين، الموافق 07/ 06/ 1438هـ، الساعة التاسعة صباحاً، بمقرّ كلية الطب بمحافظة القنفذة.

وبيّنت أنَّ ذلك وفق الآتي:

– العنصر الرجالي، مبنى كلية الطب بالقنفذة شطر الطلاب.

– العنصر النسائي، مبنى كلية الطب بالقنفذة شطر الطالبات.

– المقابلات الشخصية، ستجرى يوم الثلاثاء الموافق 08/ 06/ 1438هـ.

وأضافت، تأمل الجامعة من المتقدمين الالتزام بالمواعيد المذكورة أعلاه، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

1- أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

2- صورة مصدقة لكل من المؤهل العلمي وسجل الدرجات.

3- صورة من حسن السيرة والسلوك.

4- صورة للسيرة الذاتية.

5- صورتين شمسيتين للذكور فقط.

6- إحضار صورة من إشعار الترشيح.

أسماء المسموح لهم بالاختبار والمقابلة كالتالي:

العنصر النسائي:

1- هوازن عبدالرحمن فلاتة.

2- ندى نبيل برديسي.

3- زهور عبدالرحمن برناوي.

4- بشاير متعب الظهواني.

5- شروق طايل الخديدي.

6- أريج عوض الزايدي.

7- نوال ردة المقاطي.

8- مروة ثاني هوساوي.

العنصر الرجالي:

1- سمحان بن مرزوق السلمي.

2- عبدالإله بن أحمد الوادعي.

3- وليد بن محمد الخريمي.

4- براء بن محمد حمد.

5- محمد بن سعيد الغامدي.

6- ولاء بن علي فلمبان.

7- عماد عبدالرحمن باحشوان.

8- نواف بن راشد المري.

9- عبدالله بن رائد البكري.

10- طلال بن عبدالله المطيري.

11- حسام بن سعود الغامدي.

12- وائل بن محمد آل سالم.

13- فهد بن عايض العرابي.

14- مؤيد عبدالكريم التركستاني.

15- محمد بن عبدالله الزهراني.

16- البراء يوسف الصيني.

17- رضوان أنور خان.

18- علوي محمد عبدالواحد.

19- ياسر خميس الزهراني.

20- أحمد بالغيث الشمراني.

21- سعود عبيد العنزي.

22- عمرو جمعه العلواني.

23- عبدالكريم محمد آل مضحي.

24- يحيى عبدالله الناشري.

25- الحارث عدنان باعرمة.

26- خالد صالح العنزي.

27- حسين جبران المالكي.

28- يوسف عايش العتيبي.

29- غسان عبدالرؤوف بن محمد نياز.