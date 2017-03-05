هنا.. تصريحات رامون دياز عقب نهاية مباراة الاتحاد والهلال

المواطن ـ محمد سلام



تابعت صحيفة “المواطن” تصريحات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، وذلك عقب فوز فريقه في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد بنتيجة 3 ـ 1 ضمن الجولة 20 من دوري جميل للمحترفين.

وقال دياز: “كنا نتوقع صعوبة اللقاء بحكم أنها مباراة مع صاحب المركز الثاني، ركزنا على نقاط ضعف الخصم ولاعبونا أظهروا شخصيتهم رغم التأخر، واستحققنا الفوز بعد أن سيطرنا على جزء كبير من مجرياته”.وحول أسباب عدم الدفع بالمهاجم السوري عمر خريبين منذ بداية اللقاء، أجاب: “لا أحب أن أتكلم عن اسم معين ففريقنا يلعب ككل ولعبنا جماعي، واللعب حسب ظروف كل مباراة والتكتيك الذي أرى أنه يخدمني”.

وتابع: “فريقنا لديه الكثير من الإيجابيات ولذلك لم نخسر منذ حضوري إلا مرة واحدة في الدوري، لنادينا أخطاء نعم ونعمل على تصحيحها دائمًا”، مختتمًا بقوله: “لدينا فارق جيد، ولكن بحكم خبرتي الدوري لا يحسم اإا عندما يحسم رسميًّا، هذا ما قلته للاعبين في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة”.

هذا وجاء الكلاسيكو مثيرًا بشكل كبير، حيث تقدم الاتحاد في الشوط الأول عند الدقيقة 39 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل للهلال بهدف مثير للجدل عن طريق كارلوس إدواردو في الدقيقة 63، وأحرز الهلال الهدف الثاني عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 81، وفي الوقت بدل الضائع أحرز نواف العابد الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد إعاقة على سلمان الفرج من أحمد عسيري، وشهد اللقاء طرد لاعب الاتحاد فهد المولد بعد تدخل عنيف على كارلوس إدواردو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث.