هنا خطوات تسجيل دخول نظام أبشر عبر بوابة وزارة الداخلية

المواطن - الرياض

يتيح التسجيل في أبشر عبر بوابة وزارة الداخلية العديد من المزايا وتوفير الوقت لإنجاز العديد من المهام والحصول على الخدمات خاصة فيما يتعلق بالمرور والجوازات واستقدام العمالة.

عملية التسجيل في أبشر سهلة إلا أنها تتطلب اليقظة ودقة المعلومات التي يتم إدخالها خاصة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

ولكي تقوم بعملية التسجيل في أبشر عليك أولاً الدخول إلى رابط موقع وزارة الداخلية من هنا ثم اختيار أيقون مستخدم جديد.

أدخل رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال في الحقول المخصصة لها في الشاشة، وتأكد من صحة رقم الجوال حيث ستصلك رسالة تتضمن رقم تفعيل حسابك عبر أبشر للتأكد من ملكية الجوال.

قم بإدخال رقم التفعيل ثم رقم الهوية ثم موافق.

بعد ذلك سينقلك المتصفح إلى صفحة إدخال البيانات الأساسية حيث عليك إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر واختيار الأسئلة السرية لتأكيد الهوية عبر أبشر.

بعد إتمام مرحلة إنشاء حساب المستخدم، سيقوم النظام بعرض رسالة تفيد بذلك ويرشدك إلى طباعة النموذج، وعليك طباعته وتوقيعه وتسليمه لموظف التفعيل المختص في أي من مراكز التفعيل.