هنا روابط الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس عبر بوابة موهبة

المواطن - الرياض

حددت بوابة موهبة موعد إعلان نتائج قياس لعام 1438، للصفين الثالث والسادس الابتدائي، والصف الثالث متوسط، من رابط استعلام مقياس موهبة لمن اجتاز اختبار قياس موهبة، خلال شهر فبراير 2017 من الطلاب والطالبات للترشح.

ومن المقرر أن تعلن نتائج قياس موهبة يوم 22 جمادى الآخرة الحالي، وفق التصريحات الرسمية من القائمين على اختبار مقياس موهبة 1438.

وستشمل المرحلة المقبلة والتي ستعقب إعلان نتائج الطلاب الموهوبين بالصف الثالث الابتدائي، وكذلك الصف السادس الابتدائي والصف الثالث متوسط، عملية توزيع الطلاب على برامج المشروع الوطني للتعريف بالموهوبين، وذلك يوم 15 رجب المقبل.

ويمكن الاستعلام عن نتائج مقياس موهبة من خلال الروابط التالية:

رابط موقع موهبة

رابط اختبار قياس موهبة 1438 .