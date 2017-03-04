هنا موعد إعلان الوظائف المشمولة باللائحة الصحية عبر #جدارة

المواطن – الرياض

يترقب المواطنون الإعلان عن الوظائف المشمولة باللائحة الصحية والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في العاشر من شهر جمادى الآخر الجاري.

وطبقاً للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية يناير الماضي فقد كان يوم 1 / 6 / 1438 هو آخر موعد لتلقي الوظائف من الجهات الحكومية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الوظائف المشمولة باللائحة الصحية عبر موقع جدارة يوم 10 / 6 / 1438.

وسيتم الدخول على رابط جدارة للرجال بدءاً من يوم 13-14 من الشهر ذاته في حين سيكون موعد دخول النساء على موقع جدارة يومي 15-16 من نفس الشهر.

وسيتم إعلان نتائج الترشيح عبر موقع جدارة في تاريخ 24 / 6 / 1438 طبقًا للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لعام 1438.

يذكر أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.

وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت في يناير الماضي عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية، والتي تناولت مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها، والتي تعمل بها الوزارة بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطة، التي أعدتها الوكالة المساعدة للاستقطاب والتوظيف، تتوزع على مدار السنة المالية؛ حيث تَضَمّنت معلومات عن نوعية الوظائف وآخر موعد لتسجيل الوظائف في نظام الاحتياج من قِبَل الجهات الحكومية وتاريخ طرح الإعلان، وفترات الدخول على الإعلان من قِبَل الباحثين عن العمل، والتاريخ المتوقع لإعلان نتائج الترشيح، والإجراء المطلوب من الباحثين عن العمل، ومتطلبات رئيسة يجب توافرها لدى المتقدم على هذه الوظائف خلال فترة الإعلان، وأحاطت الوزارة كل الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات بمواعيد محددة وواضحة يمكنهم من خلالها التقدم بطلب شَغل الوظائف المعلنة بحسب نوعية السلم الوظيفي.