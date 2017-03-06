هولاند يتعهد بمنع فوز لوبان برئاسة فرنسا

المواطن – وكالات

تعهد الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند، في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت اليوم الإثنين بمنع مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية، من الفوز في انتخابات الرئاسة هذا العام.

وأضاف هولاند، عن خطر فوز لوبان في الانتخابات: “مهمتي الأساسية هي ضمان ألا يستحوذ مثل هذا البرنامج على فرنسا وألا تتحمل فرنسا مثل هذه المسؤولية الثقيلة”.

وقال: إن تقدم دول في الاتحاد الأوروبي “بسرعات مختلفة” أمر محتوم، وإنه لا يرى مبرراً للتشكيك في دور دونالد توسك كرئيس للمجلس الأوروبي.

وتابع الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته أن انتعاش أسواق المال بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، كان على ما يبدو “سابقاً لأوانه”.