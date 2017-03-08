وافدون يخالفون قرار توطين الاتّصالات وعمل الرياض يسلّمهم للترحيل

أطاحت الفرق الميدانية المشتركة بوافد يبيع الجوالات وملحقاتها في سيارته الخاصة بمواقف السيارات في أحد أسواق الاتصالات جنوب الرياض، في محاولة منه للتحايل على القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100%، وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية والأمنية بحقه.

‎وفي السياق ذاته، نفذ مفتشو عمل الرياض حملة مشتركة مع الجهات الأمنية على أنشطة قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية، في المولات الواقعة شرق وشمال الرياض.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 عمال مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات، وتسليمهم للجهات الأمنية، بغية إنهاء إجراءات ترحيلهم.

كما تم ضبط 10 مخالفات لقرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية، و3 مخالفات للمادة 33، التي تنص على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة.

‎وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أنَّ “الحملات على المنشآت مستمرة، للتأكد من تطبيق أنظمة العمل”، مقدماً شكره لمفتشي عمل الرياض على جهودهم المميزة والهادفة لتطبيق أنظمة وزارة العمل في القطاع الخاص.