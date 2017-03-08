“وافي” يراقب مشاريع البيع على الخارطة في الرياض وجدة

المواطن ـ الرياض:

نفذ برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، أحد مبادرات وزارة الإسكان، زيارات لعدد من المشاريع المرخصة من قبل البرنامج تحت التنفيذ في مدينتي الرياض وجدة، حيث تم خلال هذه الزيارات التعرف على حالة تلك المشاريع هندسياً والمراحل التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية.

وشملت الجولة زيارة “وافي” لـ 22 مشروعاً تحتوي على 18425 وحدة سكنية مرخصة للرقابة بشكل مباشر وعقد اجتماعات عدة مع المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشاريع.

وقدم فريق من الإدارة الهندسية في “وافي” شرحا لآليات المتابعة الهندسية وسبل التعاون المشتركة بين تلك المكاتب والبرنامج.

كما تم خلال الجولة التأكيد على الاشتراطات والالتزامات المستحدثة كـ “تأهيل المكاتب الهندسية” للإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة وإيجاد الحلول للصعوبات التي تعيق عمل مطوري تلك المشاريع.

وأشار المشرف العام على برنامج البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني إلى أن “هذه الزيارات تأتي في إطار الإشراف المستمر على سير أعمال المشاريع، ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع، والتعرف على المعوقات التي يواجها فريق العمل في حال وجودها”.

وأبرز أنَّ “الزيارات ستسهم في ضمان جودة المشاريع ومستوى العمل خلال الفترة القادمة، ومعرفة حالة المبيعات والمعوقات والتحديات بشكل دقيق، مبيناً أنها ستضع حلولاً مقترحة للمشكلات التي يمكن أن تواجه المشروعات”.

يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4/12/1437هـ، الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثماراً آمناً يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية.