وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة #المجمعة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في العديد من التخصصات على درجة (أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، أستاذ)، في جميع الكليات التابعة للجامعة، وفق الشروط التالية:

1- سعودي الجنسية.

2- يشترط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

3- أن لا يقل المعدل عن تقدير جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

4- استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

-وظيفة أستاذ مساعد:

1- الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– وظيفة أستاذ مشارك:

1- الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2- خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات الأخرى المعترف بها لا تقل عن أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد.

3- أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– وظيفة أستاذ:

1- الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2- خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها، لا تقل عن ثماني سنوات، منها أربع سنوات على الأقل أستاذ مشارك.

3- أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف للجامعة، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم 6/ 6/ 1438هـ، وحتى تاريخ 10/ 6/ 1438هـ.

وللاستفسار يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين: ( dfpa@mu.edu.sa ).

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