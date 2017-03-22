وظائف دبلوماسية شاغرة للرجال في وزارة الخارجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى “ملحق” و“سكرتير ثاني” للرجال، والمطلوب شغلها بمواطنين سعوديين، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن لا يكون محكوماً علية بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- أن لا يكون مفصولاً عن خدمة الدولة.

5- أن لا يكون متزوجاً من غير الجنسية السعودية.

6- أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.

7- أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

8- أن لا يتجاوز عمر المتقدم الـ(30) سنة لمسابقة (ملحق) و(40) سنة لمسابقة (سكرتير ثاني).

9- إجادة اللغة الإنجليزية.

10- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (البكالوريوس) بالنسبة لوظيفة (ملحق) ودرجة (الماجستير) لوظيفة (سكرتير ثاني).

11- أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً علها من خارج المملكة.

التخصصات المطلوبة

التخصصات المطلوبة لوظيفة ملحق: ”علوم سياسة – قانون – اقتصاد -علاقات دولية – إدارة أعمال دولية – أمن دولي – إدارة استراتيجية – إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلامي رقمي) – لغة إنجليزية – لغة تركية – لغة صينية – لغة ألمانية”.

التخصصات المطلوبة لوظيفة سكرتير ثاني: ”علوم سياسة – قانون – اقتصاد – علاقات دولية – إدارة أعمال دولية – أمن دولي – إدارة استراتيجية – إعلام (علاقات عامة، صحافة، إعلام سياسي، إعلام دولي، إعلام رقمي) – لغة إنجليزية – لغة تركية – لغة صينية – لغة ألمانية”.

الوثائق المطلوبة

1. وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن (جيد).

2. صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كانت حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).

3. نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

4. صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

5. تعتذر الوزارة عن قبول أي طلب غير مرفق به الوثائق المطلوبة أو مخالف للشروط وسيتم استبعاده.

وأوضحت الوزارة أنه سوف يكون هناك برنامج تأهيلي لمدة (سنة) يعقد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بمدينة الرياض لمن يجتاز مسابقة (ملحق) يمنح خلالها المتدرب مكافأة شهرية قدرها (1500ريال)، يتم بعدها تعيين من اجتاز البرنامج على وظيفة ملحق دبلوماسي.

وأشارت إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية من هنا – (بوابة التوظيف)، اعتبارا من تاريخ 19-07-1438هـ الموافق 16-04-2017م ويستمر إلى تاريخ 27-07-1438هـ الموافق 24-04-2017م، بينما الاختبار التحريري سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء الساعة السابعة مساء 12-1438/08/13هـ الموافق 08-2017/05/9م، ومقر الاختبار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (قاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز للمعارض)، ويشترط حضور اليومين المشار إليهما.

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