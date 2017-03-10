وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في #الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر فرص وظيفية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس،

وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- أخصائي ثالث مواد أولية: درجة البكالوريوس أو الدبلوم في إدارة الأعمال، أو أي من التخصصات ذات الصلة.

2- مدير عام- تحويل تكنولوجيا المعلومات: شهادة جامعية في علوم الحاسب الآلي أو مجال آخر ذي صلة، أو درجة الماجستير في (تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، وتطوير البرمجيات)، ويفضل الأعمال.

وقالت الشركة إنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف، عبر الرابط التالي من هنا