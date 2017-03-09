وظائف شاغرة بطيران السعودية الخليجية في #الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية الوطنية عن توافر وظائف شاغرة بمسمى: “كابتن طيار، ومساعد طيار، ومضيف جوّي”، للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأوضحت الشركة أن الأولوية للسعوديين، والتقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 31 مايو 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر حول شروط الوظائف، اضغط (هنا )

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: careers@saudigulfairlines.com ، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاتك.

ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني التالي: Yasser.alaqili@saudigulfairlines.com