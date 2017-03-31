وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في #االرياض و#جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والفنية والإدارية الشاغرة، لحملة شهادات البكالوريوس، والدبلوم، والكفاءة المتوسطة فأعلى، للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف الشاغرة بمسمى:

1- مترجم عناية صحية منزلية – (الرياض): درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، أو أي ذات الصلة المطلوبة.

2- ممرض أول – (الرياض): شهادة الدبلوم في التمريض.

3- إخصائي تصوير أشعة مقطعية – (جدة): درجة البكالوريوس في (العلوم الإشعاعية / التكنولوجيا).

4- منسق جودة ونوعية – (جدة/ وظيفتين): درجة البكالوريوس في (التمريض، أو الرعاية الصحية)، أو في أي مجال ذات الصلة المطلوبة.

5- مساعد المواد – (جدة): شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى.

وقال المستشفى إن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 31/ 12/ 2017م.

ويمكن التقديم لجميع الوظائف، إلكترونيًا، عبر الرابط التالي: هنا

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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