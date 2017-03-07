#وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديدية بـ3 مدن

#وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديدية بـ3 مدن

2017/03/07
الساعة 8:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1235
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توفّر وظائف شاغرة، وذلك لحملة مؤهلات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض وحائل والنعيرية، وفق مسميات الوظائف التالية:
1- مشرف استثمار عقاري – الرياض.
2- أخصائي فني أوراكل – الرياض.
3- أخصائي أول منظمة التنمية – الرياض.
4- أخصائي قطع الغيار – حائل.
5- مشرف صيانة كهربائية – الرياض.
6- أمين مخزن مستودع- النعيرية.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2017م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف، اضغط هنا 

 

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- عن