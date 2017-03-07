وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديدية بـ3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن توفّر وظائف شاغرة، وذلك لحملة مؤهلات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض وحائل والنعيرية، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مشرف استثمار عقاري – الرياض.

2- أخصائي فني أوراكل – الرياض.

3- أخصائي أول منظمة التنمية – الرياض.

4- أخصائي قطع الغيار – حائل.

5- مشرف صيانة كهربائية – الرياض.

6- أمين مخزن مستودع- النعيرية.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2017م.

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