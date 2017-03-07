وظائف شاغرة للرجال ببرنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توافر عدد (11) وظيفة شاغرة للرجال بعدد من المجالات، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، وذلك للعمل في عدد من الشركات “الخدمات الفنية للأدوات العملية، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة”، وفق مسميات الوظائف والمؤهلات التالية:

1- مدير إداري: بكالوريوس إدارة أعمال.

2- موظف استقبال طلبات الخدمة: دبلوم إدارة عامة.

3- كهربائي – (وظيفتان): دبلوم قوى كهربائية.

4- فني تكييف وتبريد- (3 وظائف): دبلوم تقنية هندسة التكييف والتبريد.

5- كاتب استلام وتسليم: دبلوم إدارة عامة.

6- موظف مشتريات: دبلوم تسويق.

7- مندوب مشتريات – (وظيفتان): دبلوم تسويق.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، ومستمر حتّى تاريخ 4/ 4/ 2017م.

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