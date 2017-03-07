وظائف شاغرة للرجال بشركة عِلم في #الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف بمسمى:

مهندس مساعد: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي التخصصات ذات الصلة. مساعد مطور الأعمال: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الكمبيوتر)، أو التخصصات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح، على موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الدخول من هنا،، بدءًا من تاريخ 7 آذار/مارس 2017م.