وظائف شاغرة للرجال بشركة عِلم في #الرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف بمسمى:
- مهندس مساعد: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي التخصصات ذات الصلة.
- مساعد مطور الأعمال: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الكمبيوتر)، أو التخصصات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح، على موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الدخول من هنا،، بدءًا من تاريخ 7 آذار/مارس 2017م.